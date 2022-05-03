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43 минуты назад

Названы самые высокооплачиваемые профессии в столице

Илья Родин

В майский топ высокооплачиваемых профессий в Москве вошли автослесарь, экономка и зубной техник. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Названы самые высокооплачиваемые профессии в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Высокую зарплату для зубного техника предложила частная лаборатория. Ему предстоит за 350 тыс. рублей в месяц изготавливать несъемные конструкции, работать с винирами и цирконом.

Экономка может получать денежные средства в размере 300 тыс. рублей в месяц. В ее обязанности входит проживание в семье работодателя, шопинг по заказам членов семьи, систематизация электронного гардероба.

Также в список попали стоматолог-ортопед (500 тыс. рублей), бизнес-аналитик (220 тыс.), менеджер по продажам металлопроката (200 тыс.), автослесарь-моторист (200 тыс.).

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