Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Экономист рассказал, какие товары подешевеют вслед за долларом

ТК «Звезда»иещё 7

Многие товары сейчас стоят дороже, чем в начале февраля, но не более чем на 25%. Однако это не распространяется на изделия, производители которых ушли с российского рынка. Об этом заявил эксперт в области экономических и финансовых исследований Николай Переславский.

Какие товары подешевеют вслед за долларом
Фото: Сергей Пятаков, РИА НовостиСергей Пятаков, РИА Новости

«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», - приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что в связи с укреплением позиций рубля по отношению к иностранным валютам, некоторые товары упали в стоимости, в частности, смартфоны. В случае, если параллельный импорт будет правильно налажен - если товары будут ввозить по так называемым «серым» схемам, цены могут снизиться на треть.

Ранее стало известно, что доллар упал до 67 рублей впервые с марта 2020 года. Помимо этого, во время торгов на Мосбирже евро обновил минимальный показатель с февраля 2020 года, опустившись до отметки 69,8 рубля.

Личный счет,Николай Переславский,Московская биржа,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители