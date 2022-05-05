Какие товары подешевеют вслед за долларом

Многие товары сейчас стоят дороже, чем в начале февраля, но не более чем на 25%. Однако это не распространяется на изделия, производители которых ушли с российского рынка. Об этом заявил эксперт в области экономических и финансовых исследований Николай Переславский.

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«Таких позиций достаточно много, и в результате они создают ощущение того, что цены как были задраны, так вниз и не пошли, что на самом деле не так», - приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что в связи с укреплением позиций рубля по отношению к иностранным валютам, некоторые товары упали в стоимости, в частности, смартфоны. В случае, если параллельный импорт будет правильно налажен - если товары будут ввозить по так называемым «серым» схемам, цены могут снизиться на треть.