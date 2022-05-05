Эксперт дал совет по использованию сбережений в долларах

Россиянам, имеющим сбережения в долларах, не стоит избавляться от валюты без особой нужды. Об этом заявил экономист Игорь Николаев, слова которого приводит «Московский комсомолец».

«Если есть срочная необходимость получить рубли, конечно, нужно продать валютные запасы. Если нет, то торопиться не нужно. Мы видим, что сейчас ограничения постепенно смягчаются, стало быть, ничто не помешает продать доллары позднее», — подчеркнул эксперт.

Он не исключил того, что тренд на резкое ослабление курса доллара изменится. Так, у обладателей иностранной валюты появится возможность продать их выгоднее.