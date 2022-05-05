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1 час назад

Кому из россиян не нужно платить налоги

Мария Иванова

До 4 мая 2022 года россияне должны были подать декларации о доходах за 2021 год (форма 3-НДФЛ). Life рассказал, кого и в каких случаях это требование не касается.

Кому из россиян не нужно платить налоги
Фото: ТАССТАСС

Ставка НДФЛ для резидентов России (находящиеся в РФ более 183 дней в году) составляет 13 процентов, для нерезидентов - 30 процентов.

Не облагаются НДФЛ:

  • Доходы от продажи имущества, находившегося в собственности больше трех (в некоторых случаях - больше пяти) лет;
  • Доходы, полученные по наследству или договору дарения от родственников.
  • Доходы от продажи имущества семьи с двумя и более детьми (вне зависимости от срока владения).
  • Доходы от продажи недвижимости (квартир, жилых домов, комнат, садовых домов, земли) вне зависимости от срока владения, если они не больше одного миллиона рублей.
  • Доходы от продажи иного имущества (транспорт, гараж, садовый дом, кроме ценных бумаг) вне зависимости от срока владения, не превышающие 250 тысяч рублей.

Два последних пункта - нововведения, они касаются людей, продавших имущество в 2021 году и позже.

До 1 марта 2022 года россияне должны были уплатить транспортный налог. Он касается владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, некоторых видов водного транспорта. Но есть и исключения.

От транспортного налога освобождают легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, полученные от органов соцзащиты.

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Также налог не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.

Земельный налог распространяется на россиян, имеющих землю в собственности, в бессрочном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Налог рассчитывается по кадастровой стоимости участка. Для героев России, пенсионеров и других льготников налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади участка.

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