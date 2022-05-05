Кому из россиян не нужно платить налоги

До 4 мая 2022 года россияне должны были подать декларации о доходах за 2021 год (форма 3-НДФЛ). Life рассказал, кого и в каких случаях это требование не касается.
Ставка НДФЛ для резидентов России (находящиеся в РФ более 183 дней в году) составляет 13 процентов, для нерезидентов - 30 процентов.
Два последних пункта - нововведения, они касаются людей, продавших имущество в 2021 году и позже.
До 1 марта 2022 года россияне должны были уплатить транспортный налог. Он касается владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, некоторых видов водного транспорта. Но есть и исключения.
От транспортного налога освобождают легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, полученные от органов соцзащиты.
Также налог не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.
Земельный налог распространяется на россиян, имеющих землю в собственности, в бессрочном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Налог рассчитывается по кадастровой стоимости участка. Для героев России, пенсионеров и других льготников налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади участка.