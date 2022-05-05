Кому из россиян не нужно платить налоги

До 4 мая 2022 года россияне должны были подать декларации о доходах за 2021 год (форма 3-НДФЛ). Life рассказал, кого и в каких случаях это требование не касается.

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Ставка НДФЛ для резидентов России (находящиеся в РФ более 183 дней в году) составляет 13 процентов, для нерезидентов - 30 процентов.

Не облагаются НДФЛ: Доходы от продажи имущества, находившегося в собственности больше трех (в некоторых случаях - больше пяти) лет;

Доходы, полученные по наследству или договору дарения от родственников.

Доходы от продажи имущества семьи с двумя и более детьми (вне зависимости от срока владения).

Доходы от продажи недвижимости (квартир, жилых домов, комнат, садовых домов, земли) вне зависимости от срока владения, если они не больше одного миллиона рублей.

Доходы от продажи иного имущества (транспорт, гараж, садовый дом, кроме ценных бумаг) вне зависимости от срока владения, не превышающие 250 тысяч рублей.

Два последних пункта - нововведения, они касаются людей, продавших имущество в 2021 году и позже.

До 1 марта 2022 года россияне должны были уплатить транспортный налог. Он касается владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, некоторых видов водного транспорта. Но есть и исключения.

От транспортного налога освобождают легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил, полученные от органов соцзащиты.

Также налог не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.