В Госдуме предложили ужесточить условия выдачи кредитов

«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы, и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50–60% дохода», – уточнил он.