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1 час назад

В Госдуме предложили ужесточить условия выдачи кредитов

Деловая газета "Взгляд"

Банки не должны выдавать новые кредиты гражданам, если они тратят на погашение действующих 50–60% дохода, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме предложили ужесточить условия выдачи кредитов
Фото: ТАССТАСС

Так Аксаков отреагировал на предложение экс-главы Центробанка Сергея Дубинина, заявившего, что новые кредиты нельзя выдавать гражданам с уже имеющимися займами, передает «Газета.Ru».

«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы, и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50–60% дохода», – уточнил он.

По словам депутата, он готов обсуждать с ЦБ и заинтересованными ведомствами это предложение.

«Сейчас ограничена выдача новых кредитов гражданам, которые тратят на погашение действующих 80% дохода. Вероятно, эту планку нужно снижать», – считает Аксаков.

Банк России с 2019 года рассчитывает показатель долговой нагрузки россиян. По требованию регулятора граждане, которые отдают на погашение действующих займов 80% дохода, не могут взять новый кредит.

Ранее россиянам разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной.

Личный счет,Сергей Дубинин,Анатолий Аксаков,Банк России,Госдума,
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