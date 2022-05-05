Россиянам рассказали о мошенничестве с VPN

Банк России призывает россиян не пользоваться VPN-сервисами при поиске финансовых услуг в интернете. Об этом заявил директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в видео, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
«Банк России выявил в первом квартале этого года 930 нелегальных участников финансового рынка, порядка 400 из них - это финансовые пирамиды. Мы ежедневно публикуем информацию о новых финансовых пирамидах на сайте Банка России в специальном предупредительном списке», - подчеркнул он.
Лях отметил, что большая часть финансовых пирамид рекламирует себя через интернет. ЦБ, в свою очередь, быстро реагирует на это, блокируя интернет-страницы с новыми финансовыми пирамидами, указал он.
«Но сейчас при интернет-серфинге многие используют VPN. Так вот, когда вы заходите на сайт финансовой пирамиды или нелегального участника финансового рынка с помощью VPN, они не заблокированы, и вы рискуете сильно вляпаться в услуги финансовых мошенников. Поэтому, ища финансовые услуги, предварительно лучше отключайте VPN на своем телефоне или планшете», - отметил Лях.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян при помощи VPN. Раньше после блокировки своих ресурсов мошенникам приходилось тратить время на их раскрутку сайтов с другими адресами, теперь же они ссылаются на технические трудности. Злоумышленники предлагают пользователю скачать непроверенную программу, устанавливающую VPN-соединение. Это может привести к краже платежных данных.