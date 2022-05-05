Условия выдачи новых кредитов захотели изменить

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки не должны выдавать новые кредиты гражданам, если они тратят на погашение действующих 50-60% дохода. Таким образом в беседе с «Газетой.Ru» он отреагировал на соответствующее предложение экс-главы ЦБ Сергея Дубинина.
«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50-60% дохода», — приводятся в материале слова Аксакова.
Он отметил, что готов обсуждать с ЦБ и заинтересованными ведомствами это предложение. По его словам, на данный момент выдача новых кредитов уже итак ограничена для тех, кто тратит на погашение действующих 80% дохода, но планку нужно снизить еще.