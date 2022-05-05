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35 минут назад

В России захотели изменить условия выдачи новых кредитов

Елена Прошина

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки не должны выдавать новые кредиты гражданам, если они тратят на погашение действующих 50-60% дохода. Таким образом в беседе с «Газетой.Ru» он отреагировал на соответствующее предложение экс-главы ЦБ Сергея Дубинина.

Условия выдачи новых кредитов захотели изменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50-60% дохода», — приводятся в материале слова Аксакова.

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Он отметил, что готов обсуждать с ЦБ и заинтересованными ведомствами это предложение. По его словам, на данный момент выдача новых кредитов уже итак ограничена для тех, кто тратит на погашение действующих 80% дохода, но планку нужно снизить еще.

Личный счет,Сергей Дубинин,Анатолий Аксаков,Госдума,
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