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46 минут назад

Россиянам запретили пополнять баланс в App Store через Qiwi

Газета.Ruиещё 1

В приложении Qiwi перестал работать способ пополнения кошелька Apple ID, сообщает Telegram-канал Wylsacom Red.

Россиян лишили удобного способа пополнять баланс в App Store
Фото: unsplashunsplash

«Пополнить баланс App Store через QIWI не получится. Пока остался способ оплаты подписок и покупки приложений через привязанный к аккаунту номер телефона. Либо искать gift-карты, но это маловероятно, кодов уже давно нет в продаже», — говорится в посте Wylsacom Red.

TeamViewer прекратит работу в России

В начале марта компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay и других сервисов в России. Теперь россияне не могут использовать Apple Pay для бесконтактной оплаты в магазинах или для расчетов в интернете. На данный момент единственным рабочим методом оплаты в цифровом магазине App Store оставался баланс Apple ID, который теперь можно пополнить только со счета номера мобильного телефона.

Личный счет,Qiwi,Apple,
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