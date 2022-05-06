Россиян лишили удобного способа пополнять баланс в App Store

«Пополнить баланс App Store через QIWI не получится. Пока остался способ оплаты подписок и покупки приложений через привязанный к аккаунту номер телефона. Либо искать gift-карты, но это маловероятно, кодов уже давно нет в продаже», — говорится в посте Wylsacom Red.

В начале марта компания Apple объявила об ограничении работы Apple Pay и других сервисов в России. Теперь россияне не могут использовать Apple Pay для бесконтактной оплаты в магазинах или для расчетов в интернете. На данный момент единственным рабочим методом оплаты в цифровом магазине App Store оставался баланс Apple ID, который теперь можно пополнить только со счета номера мобильного телефона.