Россиянам назвали стоимость туров в Турцию после запуска чартеров

Туроператоры уже начали продавать туры на курорты Измира, куда с первого июня будут запущены чартерные рейсы. Стоимость отдыха в этом направлении начинается от 79 тыс. на двоих за недельный отдых, сообщила Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Полетная программа Pegasus Airlines из Москвы в Измир стартует 1 июня и продлится до 27 октября. Турецкий перевозчик будет выполнять три рейса в неделю из Домодедово в аэропорт Аднан Мендерес.

Благодаря открытию чартерных перевозок, россиянам стало доступнее это направление и туроператоры уже фиксируют рост интереса туристов к курортам Кушадасы, Дидим, Чешме, Оздере, Гумульдур и Сеферихисар.

«Курорты Измира ранее бронировались с перелетом в Бодрум, но аэропорт Измир удобнее с точки зрения логистики», - уточнили в ANEX Tour.

В АТОР отметили, что недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле на курорте Сеферихисар обойдется в 79 тыс. р. и от 109 тыс. за 10 ночей. Тур в пятизвездочный отель Flora Garden Ephesus Hotel на курорте Кушадасы будет стоить 183 тысячи рублей на двоих за 10 ночей. Желающим немного сэкономить на отдыхе на этом же курорте подойдет отель Labranda Ephesus Princess 5*. Недельный отдых там туроператор предлагает за 88 тыс. р. на двоих.

При этом для отдыха с детьми, по данным Ассоциации туроператоров России, подойдет новый пятизвездочный отель LongBeach Club Nature на курорте Дидим. Туда можно купить тур на двоих за 111 тыс. р.