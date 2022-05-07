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1 час назад

СМИ: европейские курорты переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян

Майк Габриелян

Европейские базы отдыха переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян. Отголоски украинского конфликта ощущаются во всех туристических центрах Европы, поскольку они сталкиваются с серьезными финансовыми потерями.

СМИ: европейские курорты переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян
Фото: ТАССТАСС

К такому выводу пришел журналист британской The Telegraph Ник Сквайрс.

По его словам, Кипр стал одним из наиболее пострадавших государств. Туризм составляет четверть экономики острова, а российские отдыхающие являются вторым по величине «рынком» после британцев.

Ограничения на поездки, введенные ЕС, означают, что Кипр потеряет около 800 000 туристов из России с прогнозируемой потерей дохода в размере 422 миллионов фунтов стерлингов.

«Обычно русские составляют около 40% наших гостей. В этом году их почти нет — всего несколько человек, которые живут в Лимассоле и приезжают сюда на выходные», - рассказал Спирос Спироу, менеджер кипрского отеля,

Похожие проблемы ждут владельцев отелей и рестораторов на Французской Ривьере и в чешском курортном городе Карловы Вары.

В Италии катастрофическая нехватка российских туристов будет ощущаться в таких местах, как Форте-деи-Марми. Это престижный курорт на побережье Тосканы, который получил прозвище «Маленькая Россия» из-за его популярности среди состоятельных российских туристов.

Черногория также сильно пострадала от туристического кризиса из-за антироссийских санкций ЕС. В течение многих лет страна привлекала российских отдыхающих, владельцев яхт и покупателей недвижимости, но теперь ее ждет неопределенное будущее.

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