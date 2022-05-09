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1 час назад

Россиянам пообещали рекордную индексацию пенсий

Мария Иванова

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева заявила, что внеочередная индексация социальных пенсий в России должна состояться до конца июня. Об этом сообщает PRIMPRESS.

По мнению Киреевой, о решении объявят после майских праздников.

Эксперт отметила, что в случае индексации пенсий на девять процентов пенсионные выплаты россиян в 2022 году вырастут на 17,6 процента. Это рекордный показатель для современной России.

Индексация социальных пенсий происходит в РФ каждый год 1 апреля. Такие пенсии выплачивают людям, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты получают россияне с инвалидностью и потерявшие кормильца.

В 2021-м социальные пенсии выросли на 3,4 процента и достигли 10 183 рублей.

В 2022 году социальные пенсии сначала планировали поднять на 7,7 процента, но 16 марта было объявлено об их повышении на 8,6 процента.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты новые решения об индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников. В правительстве говорили, что также вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Индексация будет автоматической, подавать заявления не потребуется.

СМИ писали, что индексация может составить девять процентов. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Москве 24», что обсуждается индексация в границах от восьми до десяти процентов.

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