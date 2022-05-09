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4 часа назад

Правительство представило Путину предложения об увеличении пенсий и пособий

Никита Бородкин

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что кабмин РФ представил Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации МРОТ, пенсий и социальных пособий. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство представило Путину предложения об увеличении пенсий и пособий
Фото: ТАССТАСС

«Мы сегодня направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило их президенту», — заявил он журналистам.

По словам Котякова, меры направлены на снижение в РФ показателя бедности. Он также отметил, что сейчас существуют несколько вариантов индексации, однако какой будет выбран — пока неизвестна.

«Есть несколько сценарных условий, они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. Есть экспертные мнения, которые не всегда адекватно оценивают положение вещей, поэтому я не стал бы забегать вперед. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», — заявил глава Минтруда.

Министр также отметил, что ситуация с безработицей в РФ отслеживается в том числе с помощью информационных систем. На уровне субъектов для этого созданы рабочие группы.

«Определенный результат на сегодняшний день мы можем наблюдать», — добавил Котяков.

Личный счет,Антон Котяков,Владимир Путин,Минтруд России,
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