Правительство представило Путину предложения об увеличении пенсий и пособий

«Есть несколько сценарных условий, они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. Есть экспертные мнения, которые не всегда адекватно оценивают положение вещей, поэтому я не стал бы забегать вперед. На сегодняшний день ситуация находится под контролем», — заявил глава Минтруда.