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29 минут назад

Продавцы начали снижать цены на компьютеры до февральского уровня

Газета.Ru

Торговые сети начали снижать цены на компьютеры и комплектующие до уровня февраля 2022 года, местами делая их ниже зимних показателей. Об этом пишут «Известия».

Продавцы начали снижать цены на компьютеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупнейшие торговые сети России заявили, что из-за снижения курса доллара до февральских показателей основная проблема с резким ростом цен уже решена. Несмотря на все сложности, поставки товаров из-за рубежа продолжаются, что дает возможность снизить цены. Например, по некоторым позициям цены опустились ниже февральских показателей и даже предложены ниже рекомендованной производителем цены.

Готовые компьютеры сейчас продаются примерно по тем же ценам или чуть дороже, чем в феврале-марте. Однако ритейлеры демонстративно снижают цены в 2-2,5 раза по сравнению с пиковыми мартовскими показателями.

Представители торговых сетей отметили, что сейчас на складах есть солидные запасы комплектующих и самих компьютеров. Из-за этого продавцы постепенно возвращаются к промоакциям и даже снова вводят рассрочку.

В конце апреля аналитическое агентство Counterpoint сообщило, что мировые поставки компьютеров и ноутбуков в первом квартале 2022 года сократились на 4,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Единственными компаниями, у которых в начале 2022 года случился рост продаж, стали Apple и Dell.

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