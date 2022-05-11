Пенсии вырастут: кому дадут прибавку с 1 июня

«Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — подчеркнула она.