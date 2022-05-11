Пенсии вырастут: кому дадут прибавку с 1 июня

Некоторым российским пенсионерам полагается прибавка к пенсии с 1 июня. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
«Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%», — подчеркнула она.
Повышение фиксированной выплаты на 100% получат юристы и пенсионеры, достигшие в июне 80-летнего возраста. Их пенсия повысится на 6564 рубля 31 копейку. Аналогичная прибавка полагается и инвалидам, которым в июне будет присвоена первая группа, отмечает издание.
Ранее кабмин представил президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. До этого глава государства сообщал о необходимости индексации не только размеров пенсий, но и социальных выплат, а также заработной платы россиян.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила, что пенсии российских пенсионеров будут автоматически проиндексированы, предположительно, на 9%.