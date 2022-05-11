Новые выплаты на детей от 8 до 17 лет семьям с невысокими доходами начались сегодня в России, на их получение поступило свыше 2,5 млн заявок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании правительства.
"Уже поступило свыше 2,5 млн заявок на [получение выплат на] 3,5 млн детей, средства станут доставляться "Почтой России" или перечисляться на карты родителям, которые подали заявления через портал государственных услуг, многофункциональные центры или в пенсионный фонд", - сказал глава кабмина.
В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май, отметил премьер.