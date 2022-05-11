Как оплачивают больничный в 2022: расчет и сроки

В 2022 году максимальная сумма пособия по больничному составляет более двух с половиной тысяч рублей в день. «Рамблер» рассказал, как оплачивают больничный лист в 2022 году и как рассчитать свои выплаты.

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Кто может получить пособие по больничному

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Больничные листы и пособия по временной нетрудоспособности полагаются:

Людям, которые работают по трудовым договорам с прописанным обязательным соцстрахованием;

Федеральным и региональным чиновникам;

Священникам;

Работникам в производственных кооперативах;

Индивидуальным предпринимателям, юристам и специалистам разных профилей, которые ведут частную практику и делают социальные взносы;

Безработным, которые зарегистрированы на бирже труда.

Больничный не полагается людям, работающим по гражданско-правовым договорам.

Причины для больничного:

Заболевание, включая болезни из перечня социально значимых (туберкулез, ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни с повышенным кровяным давлением);

Непроизводственная травма;

Отравление;

Несчастный случай на производстве и его последствия;

Карантин;

Беременность;

Аборт;

Протезирование в стационаре;

Профессиональное заболевание или его обострение;

Долечивание в санатории;

Уход за больным членом семьи.

Больничный не дают в случае намеренного причинения себе вреда, лечения в санатории по путевке, коротких медицинских процедур (вакцинации, диагностики), болезней или травм, которые человек получил, совершив преступление, а также в случае ареста и лечения по направлению военкомата.

Если симптомов болезни нет, врач вправе решить, что вы симулируете и больничный вам не полагается.

Если работу пришлось пропустить из-за разового посещения врача или проведения разовых медицинских процедур, это можно подтвердить справкой об обращении за медицинской помощью.

Переход на электронный больничный

С января 2022 года Россия перешла на электронные больничные. Такие документы медики подписывают электронной подписью и размещают в информационной системе Фонда социального страхования (ФСС). Если пациент потребует, в больнице ему предоставят бумажную выписку с номером цифрового больничного.

Когда больничный закрывают, пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам поступает работнику автоматически - без подачи заявления, напрямую из средств ФСС.

«Аргументам и фактам» в ФСС заявили, что «быстрее и удобнее» пособия получать на карту «Мир».

В ФСС объяснили, как работает схема с выплатой больничных через фонд:

После закрытия больничного информация от врачей сразу поступает в фонд.

После этого ФСС запрашивает подтверждение у работодателя, на получение подтверждения дается максимум три дня.

Затем в течение 10 рабочих дней фонд направляет деньги на карту вышедшего с больничного работника.

Таким образом, деньги должны поступить примерно через 15 дней после закрытия больничного.

В ФСС отметили, что в первые три дня болезни пособие оплачивает компания-работодатель.

Однако могут возникнуть и задержки с расчетами.

Как говорилось выше, сначала ФСС ждет ответа от работодателя в течение трех дней.

Если к поступившей от работодателя информации возникнут вопросы, ФСС в течение еще пяти рабочих дней направит ему новое извещение.

После этого у компании будет еще пять дней, чтобы уточнить данные/передать недостающую информацию.

Пособие по беременности и родам выплачивают суммарно за весь период отпуска по беременности и родам.

Больничный: размеры в 2022 году

Размер больничного зависит от страхового стажа человека, его средней зарплаты за последние два года, а также от того, каков минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на момент выплаты пособия.

В 2022 году пособия рассчитываются с учетом предела в 1 878 000 рублей (966 тысяч плюс 912 тысяч), где:

966 тысяч - предел для расчета выплат за 2021 год;

912 тысяч - предел за 2020 год.

Если человек официально проработал по трудовому договору от пяти до восьми лет, пособие по больничному выплатят исходя из 80 процентов от среднего заработка, при стаже больше восьми лет - исходя из ста процентов. Если страховой стаж меньше пяти лет - исходя из 60 процентов от среднего заработка.

Если речь идет о больничном по уходу за ребенком семи лет и младше, пособие составит сто процентов от среднего заработка (но не больше установленного предела) для любого работника - какой у него стаж, в этом случае значения не имеет.

Самый маленький больничный (к примеру, у официально безработных) за месяц не может быть меньше МРОТ - в 2022 году это 13 890 рублей. В день выходит 456 рублей 66 копеек. Минимальные выплаты рассчитываются так: МРОТ умножают на 24 месяца (потому что средний заработок рассчитывают за два года) и делят на 730 дней.

В случае с минимальным больничным человек, проболевший две недели, получит 6393 рубля 24 копейки. Пособие по больничному, как и зарплата, облагается НДФЛ, поэтому от этой суммы необходимо вычесть 13 процентов. Таким образом, на руки работник получит 5562 рубля 12 копеек.

В 2022 году максимальная цена дня больничного составляет 2572 рубля 60 копеек.

Таким образом, если работник проболел 14 дней, он сможет получить максимум 36 016 рублей 40 копеек (это на 1936 рублей 90 копеек больше, чем самые большие выплаты по больничному в 2021 году). После вычета налога - 31 334 рублей 26 копеек.

Если человек работает на условиях неполного рабочего дня, его больничный будут рассчитывать исходя из количества рабочих часов.

Расчет больничного

Чтобы подсчитать, какое пособие по больничному вам полагается, или проверить правильность уже полученной выплаты, можно воспользоваться сайтом ФСС или одним из онлайн-калькуляторов.

Для этого нужно будет указать: