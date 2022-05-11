У самозанятых появится возможность работать в такси легально

Лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых, смогут работать таксистами, но при условии заключения договора с агрегаторами такси. Об этом говорится в законопроекте о регулировании работы такси, внесенном в среду правительством в Госдуму, текст размещен в думской электронной базе.

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Согласно проекту физическое лицо, под которым подразумевается самозанятый гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, "вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси", которая позволяет вызвать такси через интернет.