Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
39 минут назад

У самозанятых может появиться возможность работать таксистами

ТАСС

Лица, применяющие специальный налоговый режим для самозанятых, смогут работать таксистами, но при условии заключения договора с агрегаторами такси. Об этом говорится в законопроекте о регулировании работы такси, внесенном в среду правительством в Госдуму, текст размещен в думской электронной базе.

У самозанятых появится возможность работать в такси легально
Фото: ТАССТАСС

Согласно проекту физическое лицо, под которым подразумевается самозанятый гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, "вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси при условии заключения <…> договора со службой заказа легкового такси", которая позволяет вызвать такси через интернет.

Как указывают разработчики, это "позволит контролировать деятельность таких перевозчиков через сведения, предоставляемые службами заказа в региональную информационную систему", то есть в региональный реестр перевозчиков, создание которого также предусмотрено законопроектом.

Личный счет,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители