Как получить пособие по безработице в 2022 году: размер выплат и условия

Как получить пособие по безработице, какие документы для этого пригодятся и почему могут отказать в назначении пособия - в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Пособие по безработице: главное

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Пособие по безработице предназначено для людей, которые потеряли или в первый раз ищут работу. Получать такие выплаты в России могут люди, которые зарегистрировались в государственном центре занятости населения (ЦЗН). Если вакансий, которые подходят человеку, в ЦЗН нет, ему дают статус безработного и начинают выплачивать пособие.

Пособие могут получить только те россияне, у которых нет официальной работы или официального заработка.

Документы, необходимые для получения пособия:

Паспорт с отметкой об актуальном месте жительства;

Документ, подтверждающий образование, - школьный аттестат или диплом колледжа/вуза;

Трудовая книжка (если человек уже работал).

В Москве и многих других регионах в 2022 году продолжает действовать дистанционный порядок подачи заявлений на пособие, который ввели в пандемию, поэтому все нужные документы можно сфотографировать или отсканировать и приложить к электронному заявлению.

На портале Госуслуг отмечается, что документы о среднем заработке на последнем месте работы и стаже предоставлять не придется: ЦЗН сам запросит их у Пенсионного фонда и налоговиков, а те получит нужные данные из своих баз и от работодателей.

Электронное заявление для регистрации в качестве безработных можно подать через Госуслуги или портал «Работа России». Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах (подтвердить ее можно, придя в МФЦ с паспортом). Другой вариант - личное обращение в центр занятости (по месту регистрации, а не фактического жительства, если они различаются).

В заявлении указываются данные о месте жительства, образовании, детях, последнем месте работы, наличии инвалидности и предпенсионном возрасте. Также нужно указать, каким способом вы будете получать пособие, - на счет в банке (если планируете получать на карту, то доступно зачисление только на карты «Мир») или почтовым переводом.

В течение трех дней к заявлению нужно приложить резюме, (https://trudvsem.ru/auth/login) созданное на сайте «Работа России». После этого служба занятости начнет работать над заявлением.

На признание человека безработным у ЦЗН уходит 11 дней с момента подачи заявления. В течение этого срока вам могут предложить вакансии. От одной неподходящей вакансии можно отказаться, но в случае отказа от двух предложений пособие не назначат.

Если сотрудники ЦЗН нашли всего одну вакансию, и она не подошла, или вообще не нашли работу для заявителя, ему назначают пособие.

Размер пособия по безработице

То, насколько большим будет пособие, зависит от:

Средней зарплаты человека на прошлом месте работы;

Того, как долго он является официально безработным;

Причин увольнения.

Размер пособия по безработице привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) за предыдущий год.

- Для человека, который работал по трудовому договору, уволился в течение 12 месяцев до обращения в ЦЗН и отработал за этот год хотя бы 26 недель, пособие будет таким (суммы приведены по состоянию на 2022 год):

Первые три месяца - 75 процентов от среднего заработка по последнему месту работы за последние три месяца, но не более 12 792 рублей;

Следующие три месяца - 60 процентов, но не более пяти тысяч рублей.

Максимальный срок выплат - шесть месяцев.

- Для людей, оказавшихся без работы незадолго до выхода на пенсию, размер пособия будет таким:

Первые три месяца - 75 процентов от средней зарплаты по последнему месту работы за последние три месяца, но не более 12 792 рублей;

Еще четыре месяца - 60 процентов от зарплаты, но не больше 12 792 рублей;

Восьмой и последующие месяцы безработицы - 40 процентов от среднего заработка, но снова не больше 12 792 рублей.

В случае с предпенсионерами выплаты могут продлиться год или 24 месяца, все зависит от даты увольнения и стажа человека.

Минимальное пособие по безработице в 2022 году - полторы тысячи рублей. Его назначают:

Тем, кто ищет свою первую работу;

Тем, кто прекратил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;

Тем, кто не работал больше года;

Тем, кто за последний год работал меньше 26 недель;

Тем, кого уволили за дисциплинарные проступки;

Тем, кто учился по направлению ЦЗН, но был отчислен;

Тем, кто вышел из состава крестьянского или фермерского хозяйства.

Повышенное пособие полагается детям-сиротам, которые ищут свою первую работу: в течение шести месяцев они будут получать выплаты, равные средней зарплате в их регионе.

Кому не дадут пособие

Выплаты не назначат, если не работать по трудовому договору, но при этом быть занятым. К примеру, пособие не полагается:

Индивидуальным предпринимателям, даже если у них нет дохода;

Работникам по гражданско-правовым договорам;

Студентам-очникам;

Учредителям фирм;

Людям, проходящим военную службу;

Входящим в крестьянские или фермерские хозяйства людям.

Что может измениться

В марте 2022 года в правительстве разработали набор мер для поддержки рынка труда, рассказывали источники РБК.

Одной из таких мер может стать привлечение безработных к общественным работам длительностью до трех месяцев.