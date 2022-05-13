Как получить пособие по безработице в 2022 году: размер выплат и условия

Как получить пособие по безработице, какие документы для этого пригодятся и почему могут отказать в назначении пособия - в материале «Рамблера».
Пособие по безработице предназначено для людей, которые потеряли или в первый раз ищут работу. Получать такие выплаты в России могут люди, которые зарегистрировались в государственном центре занятости населения (ЦЗН). Если вакансий, которые подходят человеку, в ЦЗН нет, ему дают статус безработного и начинают выплачивать пособие.
Пособие могут получить только те россияне, у которых нет официальной работы или официального заработка.
В Москве и многих других регионах в 2022 году продолжает действовать дистанционный порядок подачи заявлений на пособие, который ввели в пандемию, поэтому все нужные документы можно сфотографировать или отсканировать и приложить к электронному заявлению.
На портале Госуслуг отмечается, что документы о среднем заработке на последнем месте работы и стаже предоставлять не придется: ЦЗН сам запросит их у Пенсионного фонда и налоговиков, а те получит нужные данные из своих баз и от работодателей.
Электронное заявление для регистрации в качестве безработных можно подать через Госуслуги или портал «Работа России». Для этого нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах (подтвердить ее можно, придя в МФЦ с паспортом). Другой вариант - личное обращение в центр занятости (по месту регистрации, а не фактического жительства, если они различаются).
В заявлении указываются данные о месте жительства, образовании, детях, последнем месте работы, наличии инвалидности и предпенсионном возрасте. Также нужно указать, каким способом вы будете получать пособие, - на счет в банке (если планируете получать на карту, то доступно зачисление только на карты «Мир») или почтовым переводом.
В течение трех дней к заявлению нужно приложить резюме, (https://trudvsem.ru/auth/login) созданное на сайте «Работа России». После этого служба занятости начнет работать над заявлением.
На признание человека безработным у ЦЗН уходит 11 дней с момента подачи заявления. В течение этого срока вам могут предложить вакансии. От одной неподходящей вакансии можно отказаться, но в случае отказа от двух предложений пособие не назначат.
Если сотрудники ЦЗН нашли всего одну вакансию, и она не подошла, или вообще не нашли работу для заявителя, ему назначают пособие.
То, насколько большим будет пособие, зависит от:
Размер пособия по безработице привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) за предыдущий год.
- Для человека, который работал по трудовому договору, уволился в течение 12 месяцев до обращения в ЦЗН и отработал за этот год хотя бы 26 недель, пособие будет таким (суммы приведены по состоянию на 2022 год):
Максимальный срок выплат - шесть месяцев.
- Для людей, оказавшихся без работы незадолго до выхода на пенсию, размер пособия будет таким:
В случае с предпенсионерами выплаты могут продлиться год или 24 месяца, все зависит от даты увольнения и стажа человека.
Минимальное пособие по безработице в 2022 году - полторы тысячи рублей. Его назначают:
Повышенное пособие полагается детям-сиротам, которые ищут свою первую работу: в течение шести месяцев они будут получать выплаты, равные средней зарплате в их регионе.
Выплаты не назначат, если не работать по трудовому договору, но при этом быть занятым. К примеру, пособие не полагается:
В марте 2022 года в правительстве разработали набор мер для поддержки рынка труда, рассказывали источники РБК.
Одной из таких мер может стать привлечение безработных к общественным работам длительностью до трех месяцев.
По закону «О занятости населения», общественные работы в РФ могут устраивать службы занятости - как дополнительную меру соцподдержки безработных. Оплачиваются такие работы за счет работодателей-организаторов, а устраивают на них в первую очередь безработных, не получающих пособия.