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2 часа назад

Пенсионерам напомнили о двойных пенсиях в июне

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Ряд российских пенсионеров могут рассчитывать на получение двойных выплат в следующем месяце. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Пенсионерам напомнили о двойных пенсиях в июне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рассчитывать на получение второй пенсии могут пенсионеры из числа военных и те, кто получает выплаты по линии различных правоохранительных ведомств», – пишет издание.

Граждане, которые входят в эти категории, могут рассчитывать на страховую пенсию, которая будет начисляться в дополнение к выплате за выслугу лет. Как уточняет PRIMPRESS, для получения денег пенсионеру необходимо соблюсти ряд требований.

Кроме возраста, 61,5 года для мужчин и 56,5 лет для женщин, важно наличие стажа «на гражданке» минимум 13 лет. При соблюдении этих требований пенсионер может подать соответствующее заявление в пенсионный фонд. Получить двойные выплаты в июне смогут те, кто подаст соответствующие документы в мае.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам пообещали рекордную прибавку к пенсии в мае.

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