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1 час назад

Россиянам рассказали о росте цен на туры по России и миру

Майк Габриелян

Цены на зарубежные и внутрироссийские туры выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали эксперты туристического сервиса Travelata.ru, передает РИА Новости.

Россиянам рассказали о росте цен на туры по России и миру
Фото: ТАССТАСС

«Это касается практически всех направлений - средний чек увеличился в 1,5 раза», - заявил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По его словам, основная причина - рост стоимости авиабилетов.

Эксперт привел примеры: в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, в этом сезоне - более 157 тысяч. Путешествие по России, обходившееся в 51 тысячу, теперь стоит до 72 тысяч рублей.

Исключением стал Египет, но прямые рейсы на его курорты начались только в августе 2021 года.

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По данным аналитиков, летом 2022 года по спросу лидируют российские курорты. Отдыхать на родине планирует более половины россиян - 51%. На втором месте Турция. Туда собираются 33%.

На третьем месте по востребованности - туры в Абхазию. Их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тысячи рублей. Следом идут Египет - 4% туристов со средним чеком 138 тысяч рублей, и ОАЭ( 2% россиян, 150 тысяч рублей).

Годом ранее топ-5 составляли Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.

Ранее стало известно, что Италия отвергла призыв Украины закрыть границы для туристов из России.

Личный счет,Олег Козырев,
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