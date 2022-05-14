Россиянам рассказали о росте цен на туры по России и миру

Цены на зарубежные и внутрироссийские туры выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали эксперты туристического сервиса Travelata.ru, передает РИА Новости.

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«Это касается практически всех направлений - средний чек увеличился в 1,5 раза», - заявил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

По его словам, основная причина - рост стоимости авиабилетов.

Эксперт привел примеры: в прошлом году средний чек поездки на турецкий курорт был чуть более 100 тысяч рублей, в этом сезоне - более 157 тысяч. Путешествие по России, обходившееся в 51 тысячу, теперь стоит до 72 тысяч рублей.

Исключением стал Египет, но прямые рейсы на его курорты начались только в августе 2021 года.

По данным аналитиков, летом 2022 года по спросу лидируют российские курорты. Отдыхать на родине планирует более половины россиян - 51%. На втором месте Турция. Туда собираются 33%.

На третьем месте по востребованности - туры в Абхазию. Их выбрали 7% путешественников, а средний чек туда составил 79,6 тысячи рублей. Следом идут Египет - 4% туристов со средним чеком 138 тысяч рублей, и ОАЭ( 2% россиян, 150 тысяч рублей).

Годом ранее топ-5 составляли Турция, Россия, Кипр, Египет и Абхазия.