Россиянам назвали альтернативу доллара и евро для сбережений

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28 минут назад

Эксперт сказал, в чем хранить сбережения вместо доллара и евро

Свободная пресса

Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский сообщил, что в условиях, когда рубль стал частично конвертируемой валютой, для обывателя новости курса валют не имеют смысла, так как доллар не сохраняет покупательную способность.

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Фото: ReutersReuters

«Если вы хотите отслеживать динамику средств сбережения, отслеживайте стоимость инвестиционных монет. Дело в том, что банковское золото российского происхождения за рубежом тоже ограничено в хождении. Если вы вывезете его за границу, вы будете продавать его по цене лома. Но на инвестиционные монеты, российские или иностранные, ограничения не распространяются. Это реальное средство сбережения, в отличие от доллара и, тем более, евро, так как в еврозоне инфляция скоро будет выше, чем в США», - сообщил аналитик.

Эксперт отметил, что инфляция в США максимальна за последние 40 лет, и она не вернется к таргету в 2% годовых.

«Чтобы стабилизировать инфляцию им придется поднять ставку сразу на 4%, чего никто не сделает, так как это повлечет тяжелейший долговой кризис. 40 лет назад именно золото спасало от инфляции, и тогда оно установило исторический рекорд роста. С учетом инфляции сегодня золото дешевле тех уровней», - заметил он.

Ранее Дмитрий Голубовский заявил, что курс доллара скоро значительно вырастет.

Справка «СП»:

Инвестиционные монеты — долгосрочный инвестиционный инструмент для хеджирования большинства рыночных рисков. Это монеты из драгоценного металла, эмитируемые центральными банками и предназначенные в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений (тезаврации) населением. Выпускаются серебряные, золотые, платиновые и палладиевые инвестиционные монеты.

Личный счет,Дмитрий Голубовский,
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