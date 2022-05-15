Россиянам назвали альтернативу доллара и евро для сбережений

«Если вы хотите отслеживать динамику средств сбережения, отслеживайте стоимость инвестиционных монет. Дело в том, что банковское золото российского происхождения за рубежом тоже ограничено в хождении. Если вы вывезете его за границу, вы будете продавать его по цене лома. Но на инвестиционные монеты, российские или иностранные, ограничения не распространяются. Это реальное средство сбережения, в отличие от доллара и, тем более, евро, так как в еврозоне инфляция скоро будет выше, чем в США», - сообщил аналитик.