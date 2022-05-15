Россиянам назвали альтернативу доллара и евро для сбережений

Аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский сообщил, что в условиях, когда рубль стал частично конвертируемой валютой, для обывателя новости курса валют не имеют смысла, так как доллар не сохраняет покупательную способность.
«Если вы хотите отслеживать динамику средств сбережения, отслеживайте стоимость инвестиционных монет. Дело в том, что банковское золото российского происхождения за рубежом тоже ограничено в хождении. Если вы вывезете его за границу, вы будете продавать его по цене лома. Но на инвестиционные монеты, российские или иностранные, ограничения не распространяются. Это реальное средство сбережения, в отличие от доллара и, тем более, евро, так как в еврозоне инфляция скоро будет выше, чем в США», - сообщил аналитик.
Эксперт отметил, что инфляция в США максимальна за последние 40 лет, и она не вернется к таргету в 2% годовых.
«Чтобы стабилизировать инфляцию им придется поднять ставку сразу на 4%, чего никто не сделает, так как это повлечет тяжелейший долговой кризис. 40 лет назад именно золото спасало от инфляции, и тогда оно установило исторический рекорд роста. С учетом инфляции сегодня золото дешевле тех уровней», - заметил он.
Ранее Дмитрий Голубовский заявил, что курс доллара скоро значительно вырастет.
Инвестиционные монеты — долгосрочный инвестиционный инструмент для хеджирования большинства рыночных рисков. Это монеты из драгоценного металла, эмитируемые центральными банками и предназначенные в основном для инвестирования и создания личного фонда сбережений (тезаврации) населением. Выпускаются серебряные, золотые, платиновые и палладиевые инвестиционные монеты.