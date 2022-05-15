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1 час назад

Россиянам рассказали, когда ждать прибавки пенсии

Илья Родин

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила в интервью «Парламентской газете», что в этом году повысят пенсии нескольким категориям россиян. Она отметила, что это осуществляется на плановой основе, ежегодно.

Россиянам рассказали, когда ждать прибавки пенсии
Фото: ТАССТАСС

Елена Бибикова напомнила, что каждый год 1 января на уровень выше инфляции поднимают страховые пенсии гражданам России, достигшим пенсионного возраста и заработавшим необходимый стаж. В этом году им подняли выплаты на 8,6%.

Пенсии и социальные выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий, а также часть пособий повышают 1 февраля, напомнила сенатор.

С 1 апреля повышают государственные социальные пенсии, которые выплачиваются тем, кому не полагается страховая пенсия. Отмечается, что этот вид выплат назначается мужчинам с 70 лет, женщинам с 65.

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Работающим пенсионерам, кто трудился в 2021 году, и за которых взносы в ПФр выплачивал работодатель, поднимут пенсии с 1 августа. Бибикова уточнила, что фактически это не индексация, а индивидуальная прибавка, так как она зависит от того, сколько человек заработал в предшествующем году.

Личный счет,Елена Бибикова,Совет Федерации,
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