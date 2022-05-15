Россиянам дали советы по использованию долларов

«Что касается валютных депозитов и безналичных долларов на счетах, то сейчас будет разумнее управлять этими средствами, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить так называемый процентный арбитраж, а потом снова возвращаться в ту или иную валюту», — объяснил Лосев.