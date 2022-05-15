Россиянам дали советы по использованию долларов

Временно конвертировать доллары в рубли и размещать их на депозитах в интервью агентству «Прайм» призвал генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.
Специалист рассказал, что сейчас ставки остаются высокими, что позволит получить прибыль на обмене валют благодаря разнице учетных ставок.
«Что касается валютных депозитов и безналичных долларов на счетах, то сейчас будет разумнее управлять этими средствами, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить так называемый процентный арбитраж, а потом снова возвращаться в ту или иную валюту», — объяснил Лосев.
Ранее предприниматель, экс-президент ассоциации франчайзеров республики Татарстан, инвестор, автор и ведущий популярных мастер-классов и тренингов по современным инвестициям Олег Скобельцын поставил репутацию доллара под вопрос на фоне нестабильной геополитической ситуации, а также дал рекомендации по покупке иностранной валюты.