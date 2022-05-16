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23 минуты назад

Выплаты по ОСАГО и КАСКО стали реже покрывать ремонт

Елена Прошина

В России в условиях роста цен на автомобильные запчасти участились случаи, когда выплата по автострахованию не покрывает ремонта машины, сообщают «Ведомости».

Владельцы ОСАГО и КАСКО столкнулись с новой неприятностью
Фото: ТАССТАСС

Также возникла проблема с поставкой и наличием деталей, из-за чего не всегда получается провести работы в течение 30 дней, как положено по закону об ОСАГО. Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил, что если клиент подписывает соглашение о добровольном увеличении срока, то машину направляют на ремонт. В случае отказа от такой опции компания выдает деньги за вычетом износа.

Эксперт отмечает, что если автомобилю более 10 лет, то сумма компенсации уменьшается на 50%. Хватит ли ее на восстановление машины, будет зависеть от сложности ремонта. В сложившихся условиях лимит стоимости ремонта и выплат по ОСАГО в 400 тысяч рублей может стать недостаточным.

В настоящее время в таких случаях страховая компания оплачивает 400 тысяч, а остальную часть — виновник автоаварии. В страховых компаниях подтвердили, что их клиенты чаще стали сталкиваться с ситуациями, когда цена ремонта превышает страховую сумму.

Личный счет,Сергей Ефремов,
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