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1 час назад

ЦБ хочет обязать банки возвращать гражданам переведенные мошенникам деньги

Газета.Ruиещё 4

Банк России хочет обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, данные о котором содержатся в базе регулятора. Об этом заявил газете "Известия" директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

ЦБ придумал, как вернуть переведенные мошенникам деньги
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он напомнил, что в базе регулятора содержится информация в том числе о дропперских счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных средств.

"Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе", - сказал Уваров.

По его словам, такая задержка не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, так как по закону перевод должен быть обработан в срок до трех рабочих дней. При этом у пострадавшего будет время обдумать произошедшее. Помимо этого, в ЦБ хотят обязать банки-отправители, которые не учли информацию из базы и совершили перевод, возвращать клиенту все похищенные средства, добавил он.

Ранее директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, что в последнее время наблюдается рост числа схем нового типа, которые основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты.

Личный счет,Валерий Лях,Банк России,
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