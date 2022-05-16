Оклады, пособия и льготы вырастут с 1 июня: кто начнет получать больше

С 1 июня вступают в силу нововведения в разных регионах, которые касаются начисления зарплат и социальных выплат. Life разбирался, кому полагается прибавка и в каком размере.

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В частности, в Алтайском крае повысят оклады бюджетникам. Также изменится система оплаты труда. С 1 июня у бюджетников доля оклада в структуре зарплаты увеличится в 1,5 раза, заявил юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров юридической группы «Совет» Тимур Фатыхов. Как указывают власти региона, фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в Алтайском крае увеличится на 15% в сравнении с 2021 годом. Прибавка разным категориям работников будет варьироваться от 10 до 20%.

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«С 1 июня в Мурманской области планируется увеличение региональной ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на 4% — до 1131 рубля 38 копеек и 1878 рублей 40 копеек соответственно», — подчеркнул Тимур Фатыхов.

Также с 1 июня автоматически будет продлена до 1 сентября выплата страховой пенсии по потере кормильца. Речь идет о молодых людях от 18 лет, окончивших школу. При этом будущему студенту при поступлении в учебное заведение будет полагаться пособие до 23 лет. Отмечается, что гражданам не придется заполнять никаких дополнительных форм в Пенсионном фонде. Таким образом, процедура начисления выплат упростится.

Фатыхов напомнил и о повышенной пенсии, на которую смогут рассчитывать пенсионеры, уволившиеся с работы в феврале этого года. Индексация составит 8,6%.

«Органы государственной власти на федеральном уровне планируют в конце июня – начале июля 2022 года провести индексацию пенсий неработающим пенсионерам. Конкретные сроки на сегодняшний день ещё не оглашены, и нормативно-правовых актов нет. Но вероятно, что такое решение будет принято в ближайшем будущем. На региональном уровне возможность индексации социальных выплат зависит от принятых нормативно-правовых актов и объёма бюджетных ассигнований на 2022 год. Например, размер индексаций социальных выплат в Мурманской области с 1 июня 2022 года составляет 4%», — подчеркнул ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что все категории пенсионеров без исключения могут рассчитывать на индексацию своих выплат в 2022 году.