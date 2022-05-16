ЦБ придумал, как вернуть переведенные мошенникам деньги

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан», - подчеркнул он.