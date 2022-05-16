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35 минут назад

ЦБ предложил ввести срок охлаждения для денежных переводов

Лера Букина

Банк России выступает с инициативой ввести двухдневный период охлаждения, обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в Telegram-канале регулятора.

ЦБ придумал, как вернуть переведенные мошенникам деньги
Фото: ТАССТАСС

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка. В этой базе содержится информация о дропперских счетах, которые используются злоумышленниками для снятия и вывода денежных средств, похищенных у наших граждан», - подчеркнул он.

Уваров отметил, что злоумышленники придумывают разные предлоги, чтобы украсть средства. В частности, они заставляют человека перевести деньги на чужой счет.

«Иными словами, мы предлагаем ввести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам. В настоящее время по закону операция должна быть совершена в течение трех рабочих дней. Таким образом, банки не нарушают права наших граждан», - указал Уваров.

Ранее сообщалось, что Центробанк расширил инструментарий кредитных организаций для противодействия мошенническим переводам. В середине апреля регулятор дал рекомендацию банкам временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом при выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных ЦБ РФ. ЦБ отмечал, что это усложнит вывод денег и увеличит вероятность возврата их законному владельцу.

Личный счет,Банк России,
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