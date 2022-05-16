Генеральный директор компании Zecurion (разработка систем для защиты от утечек информации) Алексей Раевский в разговоре с «Рамблером» прокомментировал новую инициативу Центрального банка РФ по защите средств россиян от мошенников.
Ранее в ЦБ рассказали о планах обязать банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, данные о котором содержатся в базе регулятора. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, в базе Банка России содержится информация в том числе о дропперских счетах, которые мошенники используют для вывода и снятия похищенных средств. Специалист отметил, что такая задержка не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, так как по закону перевод должен быть обработан в срок до трех рабочих дней. При этом у пострадавшего будет время обдумать произошедшее. Помимо этого, в ЦБ хотят обязать банки-отправители, которые не учли информацию из базы и совершили перевод, возвращать клиенту все похищенные средства.