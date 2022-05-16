Тут, на мой взгляд, очень сложно найти баланс между хорошим сервисом и безопасностью. Такой баланс всегда сложно найти, но здесь особенно. Вместо наличных мы давно используем переводы, и мы привыкли к тому, что все переводы осуществляются мгновенно. Грубо говоря, я перевел определенную сумму продавцу или таксисту, человек увидел, что деньги пришли - и все довольны, все разошлись. Если же здесь будут задержки в два дня - это, конечно, может радикально изменить сценарий этих переводов и значительно сузить набор кейсов, в которых они используются.



С другой стороны, с точки зрения безопасности, это может быть разумно, потому что если человек вдруг понял, что его обманули, что он стал жертвой мошенников, - он может обратиться в банк, и тогда транзакцию заблокируют, человек деньги не потеряет. Но, на мой взгляд, здесь происходит подмена понятий. Я все-таки убежден в том, что с мошенниками и вообще с любой преступностью должны бороться правоохранительные органы. Делать так, что банковские переводы станут неудобными или возникнут еще какие-то сложности, - на мой взгляд, это неправильно. Если правоохранительные органы будут делать свою работу хорошо и качественно, то в таких "костылях" - а это именно "костыли" - не возникнет необходимости.



Всегда есть риск того, что заблокируется перевод честного человека честному человеку. Здесь очень тонкая грань, все зависит от того, насколько качественно это будет настроено... Скорее всего, в базу (Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента - прим. ред.) включают информацию об уже свершившихся операциях. То есть если уже прошло какое-то мошенническое действие, то счет, который в этом действии был завязан, включается в эту базу данных. А если так, то я не думаю, что какие-то счета (мошенники) используют по нескольку раз - им один раз воспользовались, а в следующий раз будут использовать какой-то другой счет.



Алексей Раевский Генеральный директор компании Zecurion