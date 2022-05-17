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2 часа назад

В России с 1 июля вырастут цены на услуги ЖКХ

Газета.Ruиещё 2

В России с 1 июля изменятся цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, передает ТАСС.

Он напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год, 1 июля. При этом увеличение вносимой россиянами платы за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов недопустимо.

«На 2022 год тарифы утверждены распоряжением правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р. В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», — сказал Ересько.

Федеральным законодательством закреплено, что установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги производится органами местного самоуправления на основании независимой экспертизы обоснованности затрат. Тарифы на электрическую, тепловую энергию и газоснабжение утверждаются региональной энергетической комиссией.

Россияне стали хуже оплачивать услуги ЖКХ

Ранее сообщалось, что Минстрой не будет увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня.

Личный счет,Видео,Госстрой России,Правительство РФ,
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