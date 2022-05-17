Россияне переключились на неосновные валюты

Согласно данным Мосбиржи, в марте — апреле текущего года в России зафиксировали взрывной рост спроса на неосновные валюты.
Об этом пишут «Известия».
В этом году, по сравнению с мартом — апрелем прошлого, оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182, с казахстанским тенге — в 20 тыс. раз.
Также отмечается, что частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублём.
«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объём операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего», — подчеркнули на площадке.