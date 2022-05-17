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1 час назад

Мосбиржа сообщила о резком росте спроса на неосновные валюты

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Согласно данным Мосбиржи, в марте — апреле текущего года в России зафиксировали взрывной рост спроса на неосновные валюты.

Россияне переключились на неосновные валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишут «Известия».

В этом году, по сравнению с мартом — апрелем прошлого, оборот по операциям физлиц с турецкой лирой увеличился в 20 раз, с юанем — в 182, с казахстанским тенге — в 20 тыс. раз.

Центробанк не смог отвести рубль от опасной черты

Также отмечается, что частные инвесторы впервые начали совершать сделки с белорусским рублём.

«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют. При этом объём операций физлиц по EUR/RUB в апреле 2022 года был примерно на уровне прошлогоднего», — подчеркнули на площадке.

Личный счет,Банк России,Московская биржа,
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