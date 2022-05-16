ЦБ смягчил ограничения по переводу валюты за рубеж

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.", - отмечается в сообщении.