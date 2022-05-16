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1 час назад

ЦБ разрешил физлицам переводить до $50 тыс. за рубеж

ТАСС

Банк России увеличил с $10 тыс. до $50 тыс. месячный лимит по сумме переводов физлиц за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ смягчил ограничения по переводу валюты за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял $10 тыс.", - отмечается в сообщении.

Кроме того, нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по трудовым договорам, смогут переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере зарплаты или платы за выполнение работ или услуг.

Личный счет,Банк России,
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