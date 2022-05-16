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1 час назад

В Сбербанке оценили ситуацию с кредитами в России

Lenta.ru

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев оценил ситуацию с кредитами в России. В интервью телеканалу «Россия 24» он назвал ее классической и отметил замедление кредитования при существенном росте ставок.

В Сбербанке оценили ситуацию с кредитами в России
Фото: ТАССТАСС

«Причем мы его, можно сказать, замедляем сами, потому что стоимость кредита растет, возможности возвращать его, естественно, сокращаются. Поэтому мы всегда очень аккуратно относимся к нашей кредитной политике», — сказал Царев, обратив внимание, что в феврале и в марте у Сбербанка были рекордные выдачи ипотечных кредитов, в том числе по ранее принятым решениям.

«Это еще были выдачи по ставкам, которые были приняты в январе и феврале. После того как ставки были подняты, произошло сокращение, в том числе и одобрений ипотеки, и, собственно говоря, сама доступность ипотеки сократилась, потому что ставки объективно, конечно, стали очень высокими», — объяснил Царев, указав на важный тренд, — увеличение доли госпрограмм.

По его словам, в феврале на госпрограммы приходилось 19-20 процентов, в марте — около 30-34 процентов, а в апреле эта доля превысила 60 процентов. Старший вице-президент Сбербанка заметил, что госпрограммы в ипотеке «оказались очень хорошим подспорьем» как для населения, так и для застройщиков.

Ранее в мае президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что платежеспособные россияне стали реже брать кредиты из-за возросшей ответственности.

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