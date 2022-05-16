В Сбербанке оценили ситуацию с кредитами в России

«Причем мы его, можно сказать, замедляем сами, потому что стоимость кредита растет, возможности возвращать его, естественно, сокращаются. Поэтому мы всегда очень аккуратно относимся к нашей кредитной политике», — сказал Царев, обратив внимание, что в феврале и в марте у Сбербанка были рекордные выдачи ипотечных кредитов, в том числе по ранее принятым решениям.