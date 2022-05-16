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58 минут назад

Россиянам рассказали, на сколько подорожают услуги ЖКХ

Вероника Полынина

Услуги ЖКХ в России в 2022 году подорожают в среднем не более чем на 4%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минстроя России Алексея Ересько.

Россиянам рассказали, на сколько подорожают услуги ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ меняются один раз в год, 1 июля. Повышение тарифов выше установленного максимума не допускается.

«В этом году изменение индекса по стране составит в среднем 4%», - сказал Ересько.

Замглавы Минстроя сообщил, что в этом году правительство изменило условия начислений пени за просроченную оплату ЖКХ. Для расчета размера штрафных санкций установлена ключевая ставка ЦБ в размере 9,5%. Кроме того, в конце апреля правительство установило ключевую ставку ЦБ при расчете размера рассрочки коммунальных услуг.

Ересько также сообщил, что до конца года электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг появятся на федеральном портале госуслуг.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что к 2030 году на портале госуслуг будут доступны все услуги Росреестра.

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