Пенсия за выслугу лет: кому положена и на каких условиях

Некоторые категории граждан в России имеют право на получение пенсии за выслугу лет. Это ежемесячная выплата, которая назначается при достижении определенного трудового стажа для федеральных гражданских служащих, военнослужащих (за исключением призывников), космонавтов и работников летно-испытательного состава.

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Для федеральных государственных гражданских служащих пенсия за выслугу лет устанавливается дополнительно к трудовой пенсии по старости (инвалидности) за вычетом страховой части, сообщается на сайте "Гарант.ру".

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Такие служащие, имеющие не менее пяти лет страхового стажа, могут получать долю страховой части трудовой пенсии, которая устанавливается к пенсии за выслугу лет. В этом случае учитывается расчетный пенсионный капитал, сформированный за счет страховых взносов после назначения пенсии за выслугу лет за время работы, составляющее не менее 12 полных месяцев.

Продолжительность стажа федеральной государственной гражданской службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, с 2017-го увеличивается ежегодно на шесть месяцев — с 15,5 лет с 2017 году до 20 лет в 2026-м, поясняется на сайте Пенсионного фонда РФ.

В 2022 году требуемый стаж составляет 18 лет, в соответствии с федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".

Для федеральных государственных гражданских служащих, уволенных до приобретения права на получение страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсия за выслугу лет назначается при наличии у них стажа федеральной государственной гражданской службы от 25 лет и при замещении должности федеральной государственной гражданской службы на протяжении не менее чем семи лет.

Помимо федеральных государственных гражданских служащих, право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие (за исключением служивших по призыву в качестве солдатов, матросов, сержантов и старшин). Такие лица должны иметь на момент увольнения:

не менее 20 лет выслуги на военной службе и (или) службе в других формированиях; возраст от 45 лет; общий трудовой стаж не менее 25 лет (в том числе от 12,5 лет военной службы); увольняться по состоянию здоровья, в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе или организационно-штатными мероприятиями.

Пенсия за выслугу лет космонавтам назначается после работы на соответствующих должностях на протяжении не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Из этого периода не менее 10 лет для мужчин и от 7.5 лет для женщин должно приходиться на работу в летно-испытательном подразделении.