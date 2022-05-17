В России начали индексировать зарплаты: кто получит большую прибавку

Российские работодатели приступили к индексации зарплат сотрудникам. Рост уже составил до 30%. Life выяснил, кто еще может рассчитывать на повышение выплат в ближайшее время и о какой сумме идет речь.

Изменение зарплат до конца года обсуждают в 32% компаний из тех, где это практикуется, следует из данных аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат».

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«34% сделали это в январе-феврале, 25% — в марте-апреле», — подчеркнула главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Заработная плата будет повышаться там, где увеличивается спрос на кадры, заявил директор по развитию бизнеса «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.

«С учетом того, что этот год мы встречали в условиях дефицита IT-специалистов (рынку не хватало около 500 000 кадров, а в ближайшие годы может потребоваться еще 2 млн), зарплаты в секторе продолжат расти. По данным от самих компаний, за последнее время индексация составила от 10% до 30%. Кроме того, уход многих иностранных компаний провоцирует снижение спроса на офисных сотрудников», — указал Сухоставец.

По его словам, процессы трансформации производственных цепочек могут требовать больше работников категории синих воротничков. На рынке уже ощущается нехватка профильных специалистов.

В этом сегменте зарплаты могут повыситься к концу года в среднем на 15–20%, считает Сухоставец. Также, возможно, вырастут зарплаты в металлургии, добывающей промышленности и производстве электроники за счет хороших экспортных показателей и тренда на импортозамещение, отметил Сухоставец.

Ожидает повышение зарплат и самозанятых, полагает эксперт. В кризис бизнес будет более активно переходить на модель аренды кадров для оперативной адаптации к меняющимся условиям и сокращения издержек, отметил Сухоставец. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прогнозирует рост окладов в отраслях, которые не могут допустить оттока сотрудников. Речь идет, прежде сего, о сфере IT. На фоне инфляции работодатели многих отраслей готовы повысить зарплаты сотрудникам, в частности, в ретейле. Там планируют проиндексировать выплаты в среднем на 10%.

«Примерно на таком же уровне увеличивают зарплаты сотрудникам сфер АПК и логистики, а также бытовых услуг (в условиях кризиса растёт спрос на ремонт одежды, обуви, автомастерские), — указал основатель Video Inside Александр Мамичев.