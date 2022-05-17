Чешская инвестиционная группа PPF продает входящий в ее состав банк «ХОУМ КРЕДИТ»

Сообщение об этом международная финансовая компания разместила на своем сайте 17 мая.

Соглашение о продаже уже подписано. Российские банковские активы переходят в руки новых владельцев - индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Сумма сделки не озвучивается.

В Челябинске банк «Хоум Кредит» открылся в декабре 2003 года. Первоначально зарубежное финансово-кредитное учреждение специализировалось на выдаче потребительских кредитов непосредственно в торговой сети при покупке электроники и бытовой техники.