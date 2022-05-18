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50 минут назад

Новак заявил, что турецкие отели и банки начнут принимать карту "Мир"

ТАСС

Россия и Турция договорились о начале приема карты "Мир" в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Турецкие отели начнут принимать карту "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", - сказал он.

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Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов, как со стороны России, так и со стороны Турции для сохранения туристического потока, сообщил вице-премьер.

"Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов как со стороны Турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний, которые будут летать. И это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - отметил он.

Новак добавил, что в 2021 году порядка 4,7 млн россиян посетили Турцию, а для сохранения и, возможно, увеличения турпотока необходимо обеспечивать транспортное сообщение.

Торговый оборот

Торговый оборот между Россией и Турцией в 2021 году составил $33 млрд, в 2022 году Россия ожидает его увеличения, сообщил Новак.

"По итогам прошлого года он [торговый оборот] составил $33 млрд. В этом году мы ожидаем еще больше, потому что турецкое направление сегодня интересно предпринимателям России, турецким предпринимателям", - сказал он.

Россия и Турция имеют потенциал для роста товарооборота, за I квартал он вырос в 2,1 раза, до $13,7 млрд.

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Вице-премьер РФ считает необходимым снижать барьеры во взаимной торговле между Россией и Турцией для сохранения положительной динамики товарооборота двух стран.

"По мнению российской стороны, одним из наиболее перспективных вопросов является инициатива по созданию механизма взаимного признания национальных полномочий уполномоченного экономического оператора. В текущей ситуации, когда наши страны прилагают усилия на стимулирование двусторонней торговли, необходимо обеспечить запуск этого проекта", - цитирует Новака пресс-служба кабмина.

По его словам, в этой связи активно развивается сотрудничество таможенных служб двух стран.

Россия и Турция обсуждают сотрудничество в судостроении, авиапроме, космонавтике и фарме, намерены улучшить инфраструктуру взаимной торговли.

Институт уполномоченных экономических операторов

Согласно Таможенному кодексу стран Евразийского экономического союза, который вступил в силу с 1 января 2018 года, претендовать на статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) могут импортеры, экспортеры, таможенные представители, владельцы складов временного хранения, перевозчики и экспедиторы.

Новый таможенный кодекс установил градацию уполномоченных экономических операторов с разными степенями доверия, также был введен новый институт оценки финансовой устойчивости. Согласно новому кодексу, вводится три типа свидетельства УЭО. Первому типу будет доступен первоочередной порядок совершения таможенных операций и выпуск товаров до подачи декларации. Второй тип свидетельства предусматривает упрощения в сфере таможенного контроля, что предполагает наличие у компании собственных площадок, где и будут проходить практически все процедуры таможенного оформления - завершение транзита, проведение таможенного контроля и хранение. Третий тип объединяет все упрощения, всего их 18. Компания может получить третий тип не сразу, а только после отработки по первому или второму типу в течение как минимум двух лет.

Для получения статуса УЭО компания должна обратиться с заявлением в ФТС РФ, подтвердив соблюдение ряда условий, среди которых в том числе отсутствие задолженности по таможенным платежам и налогам и участие во внешнеэкономической деятельности в течение как минимум года.

Личный счет,Александр Новак,ФТС России,Turkish Airlines,ЕАЭС,
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