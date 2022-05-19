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1 час назад

Депутаты Госдумы предложили освободить россиян от важного налога

Ura.Ru

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ законопроект об освобождении от НДФЛ при продаже недвижимости, унаследованной от родственников. Об этом в своем telegram-канале написал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Россиян предложили освободить от важного налога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разработали законопроект, касающийся налогообложения при продаже наследства, доставшегося от близких родственников. Предлагаем освободить от НДФЛ доход от продажи недвижимости, унаследованной от родных, кадастровой стоимостью ниже 20 млн рублей, даже если продажа осуществляется до истечения трех лет владения объектом», — написал Нилов.

Согласно действующему российскому законодательству, собственник обязан платить 13% с дохода при продаже квартиры. Это относиться и к недвижимости, доставшейся от родственников. По закону, если человек получил квартиру в наследство и решил ее продать, то ему придется платить НДФЛ, так как квартира досталась наследнику бесплатно.

Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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