Более трети россиян оказались без денег на недельный отпуск

Более трети опрошенных россиян (35%) рассказали, что им не хватает денег на недельный отпуск. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

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В прошлом году о нехватке средств заявляли 30% респондентов, пишет издание. В среднем потратить на недельный отпуск россияне готовы 37 тыс. рублей, годом ранее - 36 тыс. рублей. При этом мужчины в среднем намерены отдохнуть за 40 тыс. рублей, а женщины - за 33 тыс. рублей.

Идеальный отпуск, по мнению респондентов, в среднем стоит 160 тыс. рублей, пишет РБК. Женщины в среднем назвали сумму в 143 тыс. рублей, мужчины в среднем потратили бы на идеальный отпуск 175 тыс. рублей. При этом, по данным исследования, на такой отдых россиянам сейчас требуется почти в 4,5 раза больше средств, чем позволяют реальные возможности.

Больше всего средств на отпуск готовы потратить жители Москвы, в среднем эта сумма равна 50 тыс. рублей. На втором месте оказались Санкт-Петербург и Красноярск (43 тыс. руб.), на третьем - Екатеринбург (42 тыс. руб.). Меньше всего на недельный отпуск готовы выделить в Воронеже и Волгограде - 33 тыс. рублей.