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47 минут назад

Миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов

Мир24иещё 2

Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон порекомендовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, сообщает РИА «Новости».

Миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов
Фото: ТАССТАСС

По словам Михельсона, на сегодняшний день ни одна топовая инжиниринговая компания не может делать EPC-контракты, это значит одновременно «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями». Он отметил, что ценные специалисты в сфере сжижения природного газа могут рассчитывать на зарплату до миллиона долларов.

«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как «Ямал СПГ», заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», – заявил миллиардер на просветительском марафоне «Новые горизонты».

В начале мая эксперты рассказали, какие профессии являются самыми прибыльными в Москве. В лидерах оказались зубной техник, экономка и программист.

Личный счет,Леонид Михельсон,Новатэк,
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