Миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов

По словам Михельсона, на сегодняшний день ни одна топовая инжиниринговая компания не может делать EPC-контракты, это значит одновременно «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями». Он отметил, что ценные специалисты в сфере сжижения природного газа могут рассчитывать на зарплату до миллиона долларов.