Миллиардер назвал самую перспективную специальность для студентов

Совладелец крупнейшей в России нефтегазовой компании «Новатэк», миллиардер Леонид Михельсон порекомендовал будущим студентам выбирать инженерные специальности, сообщает РИА «Новости».
По словам Михельсона, на сегодняшний день ни одна топовая инжиниринговая компания не может делать EPC-контракты, это значит одновременно «выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями». Он отметил, что ценные специалисты в сфере сжижения природного газа могут рассчитывать на зарплату до миллиона долларов.
«Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, как «Ямал СПГ», заработки самых-самых топовых от полумиллиона долларов до миллиона», – заявил миллиардер на просветительском марафоне «Новые горизонты».
В начале мая эксперты рассказали, какие профессии являются самыми прибыльными в Москве. В лидерах оказались зубной техник, экономка и программист.