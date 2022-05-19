Стало известно, насколько вырастет пособие по уходу за ребенком к 2025 году

Правительство РФ поддержало законопроекты о введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), сообщается в четверг в материалах Министерства труда и соцзащиты РФ по итогам рассмотрения данных проектов на заседании правительства в четверг.

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Из них следует, что к 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (при действующей модели - 37,9 тыс. рублей), а максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) - 660,9 тыс. рублей (при действующей модели - 435,9 тыс. рублей).

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Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет составит к указанному сроку 143,5 тыс. рублей (по действующей модели - 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет - 114,8 тыс. рублей (по действующей модели - 75,7 тыс. рублей), при стаже до пяти лет - 86,1 тыс. рублей (при действующей модели - 56,8 тыс. рублей), перечислили в ведомстве.

Поясняется, что благодаря введению единого тарифа упростится отчетность для предприятий, в частности, не нужно будет сдавать различные отчеты в ПФР и ФСС. "Будет единая форма, из которой государственные органы будут получать необходимые сведения", - указано в материалах министерства.

Ожидается, что решение о едином тарифе поможет работающим гражданам в целом, а те, кто трудится по гражданско-правовым договорам (так называемые внештатники), тоже получат право на больничные и отпуска по уходу за ребенком.

Об объединении ПФР и ФСС

В Минтруде также пояснил, что объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России означает, что по привычным адресам граждане смогут получить больше услуг, а само назначение пособий и выплат станет быстрее.

Ситуаций, когда человеку нужна помощь и от ФСС, и от ПФР - немало, говорится в материалах. В этой связи приводятся несколько примеров. Так, пенсия по инвалидности выплачивается ПФР, а вот средства реабилитации выдаются ФСС; материнский капитал при рождении ребенка будущие мамы получают в ПФР, а пособие по уходу за детьми до 1,5 лет - в ФСС.

"С 1 января 2023 года ходить по разным адресам будет не нужно. Все услуги ПФР и ФСС можно будет получить в одном месте - в клиентской службе объединенного фонда или онлайн. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены. То есть граждане смогут приходить в объединенный фонд по привычным адресам и получать больше услуг в одном месте", - заключили в Минтруде.

Таким образом решение об объединении фондов позволит повысить доступность услуг, прозрачность управления внебюджетным фондом, а также сократить расходы на содержание фондов за счет перехода на единую цифровую платформу и отказа от избыточных административных расходов, резюмируется в материалах.