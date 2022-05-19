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2 часа назад

Хранящим сбережения в долларах и евро россиянам дали совет

Никита Бородкин

Директор аналитического департамента брокерской компании «Альпари» Александр Разуваев призвал не вкладывать средства в валюты недружественных стран, в частности, в евро и доллары. Как сообщает NEWS.ru, экономист считает, что лучше всего хранить сбережения в рублях.

Хранящим сбережения в долларах и евро россиянам дали совет
Фото: ReutersReuters

«Я считаю, что сбережения нужно хранить в рублях. Нечего хранить деньги в валютах недружественных нам стран, тем более что крупные российские компании показывают хороший рост выплат дивидендов держателям акций», — сказал Разуваев.

Кроме рубля эксперт посоветовал присмотреться к швейцарским франкам и британскому фунту, однако «на фоне последних событий» лучше хранить сбережения только в российском рубле.

Напомним, что 19 мая евро в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года. Рубль также укрепился по отношению к доллару — валюта торговалась на открытии торгов на уровне 63 рублей.

Личный счет,Александр Разуваев,Московская биржа,
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