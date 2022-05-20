Для россиян нашли альтернативу банковским картам за рубежом

Туроператоры активно предлагают российским туристам альтернативу неработающим банковским картам за рубежом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туроператоров.

Так, при покупке путевки у россиян есть возможность оформить депозит — на него можно перечислить любую сумму денег, которую клиент сможет использовать в счет оплаты услуг отеля или другой принимающей стороны.

«Эту услугу мы начали предлагать пару недель назад. На ее создание нас подтолкнули туристы, которые хотели иметь возможность оплачивать услуги хотя бы в отеле, если не получится использовать карту или обналичить деньги за рубежом», — заявила директор департамента рекламы и PR компании «Русский экспресс» Анна Филатовская.

Отмечается, что у клиентов принимают депозит в рублях и конвертируют денежные средства для оплаты сервисов за границей по курсу ЦБ. За это взимается комиссия, которая составляет 10-12%. Неиспользованную сумму возвращают туристу.

Наличие спроса на депозит подтвердила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. При этом она сомневается, что услуга будет носить массовый характер. Она ориентирована, прежде всего, на премиальный сегмент курортов, отметила специалист.