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1 час назад

«Можно начинать»: эксперт дал совет по покупке валюты

Семён Капранов
Сергей Суверовэксперт

Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал укрепление позиций курса рубля в ходе торгов на Мосбирже, а также дал совет касательно покупки валюты.

- Новый фактор: газ продают за рубли. Теперь через "Газпромбанк" за продажу газа идет стопроцентная продажа валютной выручки. Это новый фактор, который привел к усилению укрепления рубля. Также действуют все старые факторы, такие как рекордное снижение импорта и валютные ограничения - обязательная продажа 80% валютной выручки (для российских резидентов ― участников внешнеэкономической деятельности - прим. ред.). Эти факторы по-прежнему влияют на курс. Спрос на доллары остается низким, это вызывает сильное укрепление рубля. Думаю, что это может развернуться, когда будут смещены валютные ограничения, в частности, норматив обязательной продажи валютной выручки.

- Имеет ли смысл россиянам сейчас начинать покупать валюту?

- Думаю, что потихонечку уже можно начинать покупать. Потому что импорт, скорее всего, во второй половине года будет расти, когда логистические ограничения будут сниматься. И второе: валютные ограничения тоже потихоньку будут смягчаться. Возможно, что еще какой-то этап укрепления рубля мы увидим впереди. Но на долгий срок валюту покупать можно.

- Как укрепление рубля влияет на ситуацию с ценами в стране? Можно ли ожидать, что вслед за укреплением национальной валюты они пойдут вниз?

- Цены на некоторые товары снижаются. Но понятно, что игроки рынка не видят, что это устойчивый процесс укрепления рубля. Поэтому они особо не спешат снижать цены.
Сергей Суверов
Сергей СуверовИнвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. В ходе торгов американская валюта в моменте подешевела до 58,63 рубля. Евро, в свою очередь, потерял несколько пунктов и достиг отметки в 60,8 рубля.

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