Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал укрепление позиций курса рубля в ходе торгов на Мосбирже , а также дал совет касательно покупки валюты.

В пятницу, 20 мая, курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные Мосбиржи. В ходе торгов американская валюта в моменте подешевела до 58,63 рубля. Евро, в свою очередь, потерял несколько пунктов и достиг отметки в 60,8 рубля.