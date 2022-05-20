- Новый фактор: газ продают за рубли. Теперь через "Газпромбанк"
за продажу газа идет стопроцентная продажа валютной выручки. Это новый фактор, который привел к усилению укрепления рубля. Также действуют все старые факторы, такие как рекордное снижение импорта и валютные ограничения - обязательная продажа 80% валютной выручки (для российских резидентов ― участников внешнеэкономической деятельности - прим. ред.). Эти факторы по-прежнему влияют на курс. Спрос на доллары остается низким, это вызывает сильное укрепление рубля. Думаю, что это может развернуться, когда будут смещены валютные ограничения, в частности, норматив обязательной продажи валютной выручки.
- Имеет ли смысл россиянам сейчас начинать покупать валюту?
- Думаю, что потихонечку уже можно начинать покупать. Потому что импорт, скорее всего, во второй половине года будет расти, когда логистические ограничения будут сниматься. И второе: валютные ограничения тоже потихоньку будут смягчаться. Возможно, что еще какой-то этап укрепления рубля мы увидим впереди. Но на долгий срок валюту покупать можно.
- Как укрепление рубля влияет на ситуацию с ценами в стране? Можно ли ожидать, что вслед за укреплением национальной валюты они пойдут вниз?
- Цены на некоторые товары снижаются. Но понятно, что игроки рынка не видят, что это устойчивый процесс укрепления рубля. Поэтому они особо не спешат снижать цены.