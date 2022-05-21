Пенсионерам объявили о рекордной индексации пенсий

В этом году российских пенсионеров ждет двойная индексация выплат. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.
«Судьба ближайшей индексации пенсий, анонсированной президентом России Владимиром Путиным, думаю, решится на следующей неделе во время заседания, которое глава государства проведет 25 мая. Скорее всего, именно в среду президент озвучит конкретные цифры грядущего повышения пенсий», – сказал Власов.
При этом эксперт уверен, что одной индексацией все не ограничится. Из-за высокой инфляции правительство будет вынуждено еще раз проиндексировать выплаты пенсионерам.
«Вряд ли власти сейчас смогут одним разом компенсировать всю инфляцию, которая составила уже больше 18 %. Двузначной цифра индексации пенсий быть не может», - объяснил эксперт.
Он добавил, что рост цен пенсионерам компенсируют в два этапа. Ожидается, что первое увеличение выплат состоится уже в ближайшее время, скорее всего, в июне. Уровень индексации пенсий на этот раз составит 8-9 % по прогнозам экспертов. А вот к концу года пенсии проиндексируют еще раз.
«В этом году фактический рост пенсий будет рекордным. Показатели индексации выплат превысят 20 %, чего не было за всю новейшую историю России», – заключил Власов в беседе с Primpress.
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