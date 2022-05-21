Пенсионерам объявили о рекордной индексации пенсий

«Судьба ближайшей индексации пенсий, анонсированной президентом России Владимиром Путиным , думаю, решится на следующей неделе во время заседания, которое глава государства проведет 25 мая. Скорее всего, именно в среду президент озвучит конкретные цифры грядущего повышения пенсий», – сказал Власов.

При этом эксперт уверен, что одной индексацией все не ограничится. Из-за высокой инфляции правительство будет вынуждено еще раз проиндексировать выплаты пенсионерам.

«Вряд ли власти сейчас смогут одним разом компенсировать всю инфляцию, которая составила уже больше 18 %. Двузначной цифра индексации пенсий быть не может», - объяснил эксперт.

Он добавил, что рост цен пенсионерам компенсируют в два этапа. Ожидается, что первое увеличение выплат состоится уже в ближайшее время, скорее всего, в июне. Уровень индексации пенсий на этот раз составит 8-9 % по прогнозам экспертов. А вот к концу года пенсии проиндексируют еще раз.