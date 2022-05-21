Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Пенсионерам объявили о рекордной индексации пенсий

РИА "ФедералПресс"иещё 3

В этом году российских пенсионеров ждет двойная индексация выплат. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам объявили о рекордной индексации пенсий
Фото: ТАССТАСС

«Судьба ближайшей индексации пенсий, анонсированной президентом России Владимиром Путиным, думаю, решится на следующей неделе во время заседания, которое глава государства проведет 25 мая. Скорее всего, именно в среду президент озвучит конкретные цифры грядущего повышения пенсий», – сказал Власов.

При этом эксперт уверен, что одной индексацией все не ограничится. Из-за высокой инфляции правительство будет вынуждено еще раз проиндексировать выплаты пенсионерам.

«Вряд ли власти сейчас смогут одним разом компенсировать всю инфляцию, которая составила уже больше 18 %. Двузначной цифра индексации пенсий быть не может», - объяснил эксперт.

Он добавил, что рост цен пенсионерам компенсируют в два этапа. Ожидается, что первое увеличение выплат состоится уже в ближайшее время, скорее всего, в июне. Уровень индексации пенсий на этот раз составит 8-9 % по прогнозам экспертов. А вот к концу года пенсии проиндексируют еще раз.

«В этом году фактический рост пенсий будет рекордным. Показатели индексации выплат превысят 20 %, чего не было за всю новейшую историю России», – заключил Власов в беседе с Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, кому из россиян выплатят по 10 000 рублей летом 2022 года.

Личный счет,Сергей Власов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители