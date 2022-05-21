В России рекордными темпами растет число желающих стать банкротами

Динамика в регионах страны разнится. При этом в некоторых субъектах РФ она еще более поразительна. Так, число исков о банкротстве, поступивших в Арбитражный суд Алтайского края в апреле, оказалось почти в 4 раза больше показателя за тот же месяц 2019 года. По словам управляющего партнера юрфирмы Legal to Business Светланы Гузь, такая «прибавка» в основном связана с делами о личном банкротстве граждан.

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В 2021 году в России признали банкротами 192 846 человек (на 62% больше, чем годом ранее). В I квартале 2022 года суды вынесли решения о признании несостоятельными 54 190 россиян. При этом в большинстве случаев сейчас физлица сами инициируют процедуры своего банкротства. Эксперты поясняют, что люди хотят банкротиться из-за снижения доходов, доступности процедуры банкротства и роста долгов.