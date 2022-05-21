Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
36 минут назад

В России рекордными темпами растет число желающих стать банкротами

Мир новостей

Динамика в регионах страны разнится. При этом в некоторых субъектах РФ она еще более поразительна. Так, число исков о банкротстве, поступивших в Арбитражный суд Алтайского края в апреле, оказалось почти в 4 раза больше показателя за тот же месяц 2019 года. По словам управляющего партнера юрфирмы Legal to Business Светланы Гузь, такая «прибавка» в основном связана с делами о личном банкротстве граждан.

В России рекордными темпами растет число желающих стать банкротами
Фото: ТАССТАСС

В 2021 году в России признали банкротами 192 846 человек (на 62% больше, чем годом ранее). В I квартале 2022 года суды вынесли решения о признании несостоятельными 54 190 россиян. При этом в большинстве случаев сейчас физлица сами инициируют процедуры своего банкротства. Эксперты поясняют, что люди хотят банкротиться из-за снижения доходов, доступности процедуры банкротства и роста долгов.

По данным на 1 апреля 2022 года в РФ количество граждан-банкротов составило 537 тысяч человек. Им списали долгов почти на 2 млрд рублей.

Личный счет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители