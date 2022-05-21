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53 минуты назад

Россиянам назвали условия для получения новой выплаты в 3282 рубля

РИА "ФедералПресс"

Речь идет про пенсию и доплату к пенсии по потере кормильца. Сейчас ее размер составляет 3282 рубля. На получение пособия могут претендовать дети до 18 лет, лишившиеся кормильца.

Россиянам назвали условия для получения новой выплаты в 3282 рубля
Фото: ТАССТАСС

Если же ребенок поступил на очное отделение в университет, то деньги будут выплачиваться до 23 лет. Однако в том случае, если выпускнику на момент окончания школы уже исполнилось 18 лет, то выплаты прекращались.

Новые поправки в закон постановляют, что ребенок будет получать пенсию до 1 сентября того года, когда он окончил школу. Если получатель пойдет учиться в ВУЗ и не будет трудоустроен, то получит возможность получать средства и дальше. Для этого молодому человеку даже не придется подавать никаких заявлений, передает портал «UssutMedia.ru».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что эксперты рассказали, кто из россиян сможет претендовать на новую выплату в 10 тысяч рублей. Деньги смогут получить граждане, которые путешествуют по стране по программе туристического кешбэка.

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