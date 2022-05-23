Десять миллиардеров оказались богаче почти половины населения Земли

Состояние десяти богатейших людей планеты превышает совокупное состояние почти половины населения Земли — 40 процентов, или 3,1 миллиарда человек. Об этом свидетельствуют данные отчета международной организации по борьбе с бедностью Oxfam.

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С начала пандемии в мире каждые 30 часов появляется новый миллиардер и почти миллион человек сталкивается с тотальной бедностью. Суммарное состояние миллиардеров в сфере продовольствия и энергетики за два последних года выросло на 453 миллиарда долларов, то есть увеличивалось на миллиард долларов каждые два дня. Общее число миллиардеров в 2021 году достигло 2688, а их совокупное состояние составило 12,7 триллиона долларов.

Статистика показывает, что к 2022 году все усилия по борьбе с бедностью и неравенством оказались бесполезными на фоне роста благосостояния отдельных лиц и компаний, отметила исполнительный директор Oxfam Габриэла Бучер. Людей, живущих в крайней бедности, будет становиться все больше: в 2022 году в таком положении окажется еще 263 миллиона человек.

Oxfam считает, что для борьбы с неравенством правительства должны заставить компании перестать наживаться на кризисах. К примеру, организация предлагает ввести временный налог в 90 процентов на сверхприбыль, а также утвердить постоянный налог для состоятельных граждан. Налоги на имущество в два процента для миллионеров и пять процентов для миллиардеров принесут 2,52 триллиона долларов в год — такой суммы достаточно, чтобы вывести из нищеты 2,3 миллиарда человек.