Россиянам рассказали об опасности офшорных счетов

«Не сказал бы, что сейчас там комфортная ситуация для открытия счетов. А вот Эмираты и Турция куда более лояльны, туда сейчас направился большой поток, в принципе, открыть счет там может любой человек. Другой вопрос, а зачем это делать? Для того, чтобы покупать недвижимость, что-то еще или просто чтобы была банковская карта? Если первое, то те, у кого есть ресурсы, могут выбирать, какие варианты для них более выгодны. Но нужно понимать, что цены уже значительно выросли», — указал Самиев.