Россиянам рассказали об опасности офшорных счетов

У любого россиянина есть возможность открыть офшорный счет, но делать это на территории островных государств весьма рискованно из-за возможного введения ограничительных мер. Об этом заявил «Ленте.ру» экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
По его словам, целесообразно открыть счет в ОАЭ.
«Офшоры бывают разные по формату. Есть те, где преимущество состоит в том, что можно владеть различными структурами, компаниями без того, чтобы это было прозрачно для регуляторов и налоговых органов. Также это защищает от потенциальных действий конкурентов. А есть юрисдикции, просто выгодные с точки зрения налогового климата. Например, Арабские Эмираты давали определенные преференции», - подчеркнул Самиев.
Многие из островных государства уже начали принимать ограничительные меры против россиян, напоминает эксперт.
«Не сказал бы, что сейчас там комфортная ситуация для открытия счетов. А вот Эмираты и Турция куда более лояльны, туда сейчас направился большой поток, в принципе, открыть счет там может любой человек. Другой вопрос, а зачем это делать? Для того, чтобы покупать недвижимость, что-то еще или просто чтобы была банковская карта? Если первое, то те, у кого есть ресурсы, могут выбирать, какие варианты для них более выгодны. Но нужно понимать, что цены уже значительно выросли», — указал Самиев.
Ранее сообщалось, что на фоне санкций со стороны Запада и трудностей у российских компаний с расчетами и поставками в интернете появились предложения открыть банковские счета в офшорах, а также зарегистрировать бизнес в этих зонах.