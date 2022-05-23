Кому сейчас выгодно досрочно гасить кредиты: мнение экспертов

Банковские аналитики заявляют, что россияне уже не так часто вносят досрочные платежи по кредитам. Life разбирался, с чем это связано.

Банковские специалисты связывают такую тенденцию с падением доходов, отсутствием средств для внесения платежей в большем размере, чем предусмотрено графиком, из-за увеличения текущих трат. Также, по их словам, граждане считают, что делать досрочное погашение бессмысленно, пока ставка по обслуживаемому ими кредиту меньше, чем ставка по депозитам.

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Специалисты обращают внимание на то, что многие россияне предпочитают инвестировать вместо погашения текущих обязательств.

«Если, для примера, взять среднюю кредитную ставку 2021 года 12,9% годовых и часто заявляемую банками в апреле 2022 года ставку по накопительному счёту 20% годовых, то математически идея прибыли выглядит примерно так: при наличии свободных 700 000 рублей направление их в счёт частичного погашения действующего кредита под 12,9% приведёт к возможной ежедневной экономии: 700 000 × 12,9% / 365 = 247,4 рубля; если разместить те же средства на 91 день под 20% годовых с выплатой в конце срока (для упрощения расчётов), то получается ежедневная выгода: 700 000 × 20% / 365 = 383,56 рубля», - пишет Life.

Следовательно, за 91 день потенциальная экономия по кредиту может составить 22 513,15 рубля, а прибыль по счету — 34 904,11 рубля.

По мнению кандидата экономических наук Олега Абелева, куда направлять свободные средства – индивидуальный вопрос. По его словам, ситуации при которых частичное погашение может быть более выгодным, чем заработок на вкладе, бывают. В частности, это касается случаев, когда взнос денег в счет погашения сразу значительно уменьшает кредитную нагрузку, а значит, приводит к экономии на процентах. Но такой подход актуален только для небольших кредитов на короткий срок. Экономический смысл досрочного погашения ипотеки в нынешнее время сведен к минимуму, отмечает специалист.

Если ситуация в стране будет относительно стабильной, количество досрочного погашения кредитов увеличится, считает старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.

Отмечается, что до тех пор, пока у россиян есть возможность вкладывать свободные деньги в надежные активы с высокой доходностью и делать это без ущерба для исполнения своих текущих обязательств, массово закрывать кредиты с низкими процентными ставками они не будут.